Названы 8 популярных авто с пробегом в бюджете до 1,5 млн рублей

Shutterstock/FOTODOM

В России средняя цена* подержанного легкового автомобиля в августе 2025 года составила 1,43 млн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Чаще всего за такую цену предлагаются 4-летние Kia Rio и Hyundai Solaris. Из более возрастных машин выделяются 6-летняя Renault Arkana, 7-летние Kia Ceed и Toyota Corolla, 8-летняя Hyundai Creta. А вот среди «молодых» автомобилей в ценовой группе около 1,5 млн рублей лидируют 2-летние Chery Tiggo 4 Pro и Omoda S5.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, что в России резко снизился ассортимент китайских автомобилей.

