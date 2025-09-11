Forbes: с начала года в России стали массово закрываться автосалоны

С начала 2025 года в России стали массово закрываться автосалоны. Об этом сообщает издание Forbes.

«На российском авторынке продолжается кризис. По данным картографического сервиса «Яндекс Карты», с которыми ознакомился Forbes, с 1 января по 1 сентября 2025 года количество автосалонов и шоурумов в России снизилось на 9% и составило 7284 точки. Среди городов-миллионников самое сильное падение зафиксировано в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора «Рольф» Светланы Виноградовой, доход автосалонов уменьшился из-за дорогого финансирования операционных потребностей, ежемесячного роста стоимости привлечения клиента, а также из-за недостаточного объема продаж. По данным «Автостата», за первый квартал текущего года расторгнули 154 дилерских контракта, большая часть из которых — с китайскими брендами. Ситуация во втором квартале года ухудшилась: расторгли еще 378 дилерских контрактов. Так, в первом полугодии закрыли дилерские центры Li Auto, Bestune, Kaiyi, Dongfeng и BAIC.

