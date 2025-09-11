Названы четыре существенных недостатка индийских автомобилей

Есть серьезные препятствия для успешного внедрения индийской автомобильной продукции на российский рынок, сообщает «Автостат» со ссылкой на коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Например, практически все автомобили производятся с правым рулем, что существенно снижает привлекательность для российского потребителя, привыкшего к левостороннему расположению рулевого колеса. Кроме того, природные особенности Индии (жаркий и влажный климат) требуют адаптации техники к российским условиям (морозам, снегу и гололедице). Необходимость внесения изменений в конструкцию и переориентации производства повышают затраты и снижают конкурентоспособность индийских автомобилей», — сказал Житнухин.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, что в России резко снизился ассортимент китайских автомобилей.