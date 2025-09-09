В Казани на видео попало, как ребенок сделал сальто в воздухе после удара авто

Mash: ребенка на велосипеде сбила машина в Казани, и это попало на видео

В Казани автомобиль сбил ребенка, который ехал по дороге на велосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Сын ехал вместе с отцом по зебре, вместо того, чтоб переходить по правилам», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок едет на велосипеде по пешеходному переходу, в этот момент его сбивает автомобиль. От удара велосипедист подлетает в воздух, переворачивается и приземляется на проезжую часть. После произошедшего водитель и прохожие подбегают к мальчику.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего ребенка. Также сообщается, что инцидент произошел на Горьковском шоссе.

