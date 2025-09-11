На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Жуткое ДТП»: в Архангельске кульбит байкера после удара попал на видео

В Архангельске на видео попало сальто байкера после жесткого удара об авто
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «Архангельск №1»

В Архангельске мотоциклист сделал сальто после удара об иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск №1».

«Появилось видео этого жуткого ДТП на Троицком. Предварительно, женщина-водитель Chery, двигаясь со стороны Комсомольской, при повороте не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом Honda, который двигался прямо во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в иномарку на перекрестке. От удара человек подлетает в воздух, несколько раз переворачивается и падает на проезжую часть.

По информации канала, за рулем Honda находился 27-летний мужчина. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего байкера.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 17-летний студент на мотоцикле врезался в проезжающую машину на Школьной улице. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее «пес-байкер» ехал на мотоцикле по Москве и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами