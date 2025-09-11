«Жуткое ДТП»: в Архангельске кульбит байкера после удара попал на видео

В Архангельске мотоциклист сделал сальто после удара об иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск №1».
«Появилось видео этого жуткого ДТП на Троицком. Предварительно, женщина-водитель Chery, двигаясь со стороны Комсомольской, при повороте не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом Honda, который двигался прямо во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в иномарку на перекрестке. От удара человек подлетает в воздух, несколько раз переворачивается и падает на проезжую часть.
По информации канала, за рулем Honda находился 27-летний мужчина. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего байкера.
