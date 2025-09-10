На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как студент «жестко влетел» в легковушку в Петербурге

Mash: 17-летний студент жестко влетел на мопеде в крыло легковушки в Петербурге
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге студент на мотоцикле врезался в проезжающую машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«17-летний студент жестко влетел на мопеде в крыло легковушки на Школьной улице — это произошло буквально в минуте езды от Национального открытого института. Туда он, предположительно, и спешил на пары в 9 утра», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на большой скорости врезается в боковую часть белого автомобиля. От удара мотоциклист подлетает в воздух и приземляется на проезжую часть. На записи также заметно, что после столкновения водитель не сразу подходит к пострадавшему студенту.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали мотоциклиста. В результате аварии он получил переломы рук, ног и несколко серьезных травм. В настоящее время пострадавший студент находится в тяжелом состоянии.

До этого в Воронежской области столкнулись ТагАЗ и Chevrolet.

Ранее «пес-байкер» ехал на мотоцикле по Москве и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами