На видео попало, как студент «жестко влетел» в легковушку в Петербурге

Mash: 17-летний студент жестко влетел на мопеде в крыло легковушки в Петербурге

В Санкт-Петербурге студент на мотоцикле врезался в проезжающую машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«17-летний студент жестко влетел на мопеде в крыло легковушки на Школьной улице — это произошло буквально в минуте езды от Национального открытого института. Туда он, предположительно, и спешил на пары в 9 утра», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на большой скорости врезается в боковую часть белого автомобиля. От удара мотоциклист подлетает в воздух и приземляется на проезжую часть. На записи также заметно, что после столкновения водитель не сразу подходит к пострадавшему студенту.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали мотоциклиста. В результате аварии он получил переломы рук, ног и несколко серьезных травм. В настоящее время пострадавший студент находится в тяжелом состоянии.

