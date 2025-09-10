В Омске мужчины испортили дорожные знаки, мешающие проезду грузовика

На видео попало, как мужчины в Омске погнули дорожные знаки ради проезда фуры

Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором мужчины загибают дорожные знаки, чтобы из не задела фура.

«Получил очень «увлекательное» видео, спасибо автору за неравнодушие: в самом сердце Омска группа товарищей курочит дорожные знаки, чтобы большегруз мог протиснуться на узкую улочку. Подготовились, как надо, даже стремянку прихватили», — сообщил Шелест.

По его словам, вопросом уже занимаются правоохранительные органы.

До этого в Ульяновске на Президентском мосту от грузовика оторвался прицеп и укатился под уклон навстречу автомобилям. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Инсайд Ульяновск».

«В Ульяновске на Президентском на подъёме оторвался прицеп у грузовика. И едет сам по встречке, скорость примерно 80-90», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что прицеп на высокой скорости движется под уклон навстречу потоку автомобилей, навстречу ему проезжают грузовики и легковые автомобили.

Ранее фура с нашатырным спиртом опрокинулась на Урале.