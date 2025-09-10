Нижегородец скрылся после ДТП с ребенком, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде водитель сбил малолетнего электросамокатчика и уехал. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в ЖК «Цветы». Момент — на видео», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как легковая машина сбивает малолетнего самокатчика, который выезжает на проезжую часть. После произошедшего к ребенку подходят очевидцы.

По словам местных жителей, водитель скрылся с места аварии.

До этого сообщалось, что в Новосибирске водитель сбил школьницу на велосипеде и скрылся.

«Авария случилась 13 августа у дома № 2/1 на Свечникова. Школьница 2016 года рождения была на велосипеде», — говорится в сообщении.

В сети появились кадры аварии. На них заметно, что белый автомобиль сбивает школьницу, которая выезжает на велосипеде на проезжую часть. При этом на кадрах видно, что водитель не останавливает транспорт, а незамедлительно уезжает.

Ранее в Хабаровской крае водитель автобуса высадил ребенка ночью в лесу.