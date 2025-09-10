Жесткое столкновение машин на МКАД попало на видеорегистратор

На МКАД на видео попало, как автомобиль разбился в ДТП

В Москве на МКАД столкнулись две машины. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, МКАД», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал участником аварии, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как водитель въезжает в другую машину, пытаясь избежать столкновения с грузовиком. От удара капот и бампер автомобиля разбивается, а другая машина отлетает в сторону.

До этого сообщалось, что в Аксайском районе Ростовской области водитель перевернулся на Lada Priora. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости съезжает с дороги, перелетает через припаркованную машину, переворачивается и падает на крышу, начинает идти дым.

По информации ГИБДД, после своего кульбита Lada Priora загорелась. Водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. После произошедшего на место ДТП приехали правоохранители, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

