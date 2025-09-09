Российские дилеры спрогнозировали рекордное падение авторынка

Продажи новых автомобилей в России в сентябре могут упасть на 20%

В России в сентябре 2025 года может быть продано 120 тыс. автомобилей, сообщает т аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича.

«Сентябрь на российском авторынке начался ожидаемо спокойно. По результатам первого осеннего месяца ожидаются продажи на уровне 120 – 125 тыс. автомобилей. На спрос будут влиять не только традиционные факторы (ключевая ставка, курс рубля, процентные ставки по депозитам), но и доступность автомобилей», — сказал эксперт.

По данным «Автостата», в сентябре 2024 года в России было продано 150 тыс. автомобилей, таким образом, падение может составить 20%.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что Changan тратит 20% от цены машины на рассрочку для клиентов в России.