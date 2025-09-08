Автомобиль с приморцем улетел с обрыва в море и попал на видео

В Приморье Infinity с человеком в салоне упала с обрыва в море

В селе Андреевка Приморского края иномарка улетела с обрыва в море. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Вот Infinity залетел, сейчас его будут эвакуировать. Встали все здесь, кран, дорогу перекрыли», — рассказал очевидец.

Мужчина запечатлел происходящее на видео. На записи видно, что иномарка находится в море, к автомобилю уже приплыли спасатели. На кадрах приморец также показал траекторию полета иномарки.

По информации канала, водитель автомобиля Infinity не справился с управлением.

