Видео: пожилая петербурженка отсудила полмиллиона рублей после падения в автобусе

В Петербурге пенсионерка отсудила полмиллиона рублей после падения в автобусе

В Санкт-Петербурге пенсионерка отсудила полмиллиона рублей у перевозчика после падения в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Несчастный случай произошел с 67-летней жительницей Колпино в начале года — автобус резко затормозил, женщина упала и сломала шейку бедра. Колпинский суд встал на сторону пенсионерки — травма требовала длительного восстановления, ее последствия беспокоят женщину до сих пор», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, что при резком торможении женщина не успела схватиться за поручень или присесть. По словам водителя автобуса, он затормозил, чтобы пропустить автомобиль, движущийся в соседнем ряду.

