Российские дилеры начали получать кроссоверы Tenet T8

У российских дилеров появились новые кроссоверы TenetT8
Tenet

Новый семиместный кроссовер Tenet T8 начал поступать российским дилерам, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Семиместный полноприводный Tenet T8 оснащен мощным турбированным двигателем 2.0 с отдачей 145 кВт (197 л.с.) при 5500 об/мин, работающим в паре с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач.

Автомобиль доступен в России в двух комплектациях по цене 3,54 млн рублей и 3,79 млн рублей соответственно. В базовой версии Prime он снабжен 18-дюймовыми колесными дисками, светодиодными ходовыми огнями и задними фонарями, шестью подушками безопасности, датчиками света и дождя, системой стабилизации, дистанционным запуском двигателя.

В версии Ultra автомобиль получил 19-дюймовые колеса, 9 подушек безопасности, аудиосистему с 10 динамиками и набор электронных систем помощи водителю.

Стоимость Tenet T8 в комплектации Prime составляет 3,5 млн рублей, а в версии Ultra – 3,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.

