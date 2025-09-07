Река Ира затопила Дагомыс

На видео попало, как река Ира вышла из берегов и затопила Дагомыс

В Дагомысе река Ира вышла из берегов и затопила город. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

«В Дагомысе тихая, спокойная Ира снова продемонстрировала свой южный нрав. Мелкая речушка взбунтовалась и вышла из берегов, затопив проезжую часть», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что река сильно затопила городские трассы.

До этого сообщалось, что в Сочи из-за ливня автомобили стали уходить под воду.

На размещенных кадрах видно, что автомобилисты вынуждены передвигаться по огромным лужам, а уровень воды поднимается.

