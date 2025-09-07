Видео: на Калужском шоссе начался пожар

Пожар на Калужском шоссе возле Фуд Сити попал на видео

На Калужском шоссе загорелся автомобиль, его сняли на видео очевидцы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Загорелась машина возле Фудсити, сообщают очевидцы», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что от горящего автомобиля идет черный столб дыма. Судя по всему, владелец машины пытается потушить возгорание.

До этого в Нижнем Тагиле произошел пожар на автоматической мойке, где находился автомобиль с человеком внутри.

Мужчина не смог выбраться из машины, его тело обнаружили спасатели. По предварительной версии, автомобиль был зажат щетками автоматической мойки, что не позволило водителю выбраться.

Ранее в Казани трамвай с пассажирами заискрился и задымился на ходу.