На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автоперекуп спас женщину от продажи машины по указанию мошенников

В Новороссийске автоперекуп спас женщину от продажи машины из-за мошенников
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Новороссийске торговец подержанными автомобилями спас женщину от мошенников, по указанию которых женщина пыталась продать ему свою машину. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Преступную схему распознал продавец подержанных авто, который заметил странное поведение клиентки и сообщил об этом в полицию.  Благодаря его бдительности и оперативности полицейских женщина избежала потери личного авто», — отмечается в сообщении полиции.

Мошенники выманили у 37-летней женщины код из СМС под предлогом доставки цветов, а затем запугали, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан. Пострадавшая перевела злоумышленникам 400 тыс. рублей под предлогом помещения их на «безопасный счет», а затем ее стали склонять к продаже автомобиля.

Ранее стало известно, как россияне должны уступать дорогу членовозам с сентября 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами