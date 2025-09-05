Автоперекуп спас женщину от продажи машины по указанию мошенников

В Новороссийске торговец подержанными автомобилями спас женщину от мошенников, по указанию которых женщина пыталась продать ему свою машину. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Преступную схему распознал продавец подержанных авто, который заметил странное поведение клиентки и сообщил об этом в полицию. Благодаря его бдительности и оперативности полицейских женщина избежала потери личного авто», — отмечается в сообщении полиции.

Мошенники выманили у 37-летней женщины код из СМС под предлогом доставки цветов, а затем запугали, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан. Пострадавшая перевела злоумышленникам 400 тыс. рублей под предлогом помещения их на «безопасный счет», а затем ее стали склонять к продаже автомобиля.

Ранее стало известно, как россияне должны уступать дорогу членовозам с сентября 2025 года.