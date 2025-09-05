На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автоэкспорт объяснил, как проверить исправность подушки безопасности в подержанном авто

Автоэкспорт Киселик: мультиметр проверит исправность подушки безопасности
Перед покупкой подержанного автомобиля важно проверить исправность подушки безопасности, для этой цели подойдет мультиметр. Об этом «Пятому каналу» рассказал автоэксперт Александр Киселик.

«Проверим пиропатрон на новой подушке. У него должно быть сопротивление от 2,2 Ома до 2,6, 2,7», — подсказал эксперт.

По его словам, на использованной подушке прибор может показать единицу. Киселик также отметил, что модели последнего поколения имеют преимущества, потому что после их срабатывания появляется в разы меньше дыма. К плюсам он отнес и их компактный купол, который позволит избежать серьезных травм в случае срабатывания на близком расстоянии от человека.

Агентство DPA со ссылкой на решение Федерального автотранспортного ведомства ФРГ до этого писало, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает 223 тыс. автомобилей из-за неисправных надувных подушек безопасности. Это касается моделей фургонов Viano и Vito, выпущенных в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года. В Германии отзыв затронет 60,2 тыс. автомобилей. По словам представителя Mercedes-Benz, на заводе при монтаже подушки безопасности водителя мог быть установлен модуль от компании Takata.

Ранее сообщалось, что Omoda отзовет в России кроссоверы C7 из-за возможной проблемы с подушкой безопасности.

