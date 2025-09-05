Автоэкспорт объяснил, как проверить исправность подушки безопасности в подержанном авто

Перед покупкой подержанного автомобиля важно проверить исправность подушки безопасности, для этой цели подойдет мультиметр. Об этом «Пятому каналу» рассказал автоэксперт Александр Киселик.

«Проверим пиропатрон на новой подушке. У него должно быть сопротивление от 2,2 Ома до 2,6, 2,7», — подсказал эксперт.

По его словам, на использованной подушке прибор может показать единицу. Киселик также отметил, что модели последнего поколения имеют преимущества, потому что после их срабатывания появляется в разы меньше дыма. К плюсам он отнес и их компактный купол, который позволит избежать серьезных травм в случае срабатывания на близком расстоянии от человека.

Агентство DPA со ссылкой на решение Федерального автотранспортного ведомства ФРГ до этого писало, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает 223 тыс. автомобилей из-за неисправных надувных подушек безопасности. Это касается моделей фургонов Viano и Vito, выпущенных в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года. В Германии отзыв затронет 60,2 тыс. автомобилей. По словам представителя Mercedes-Benz, на заводе при монтаже подушки безопасности водителя мог быть установлен модуль от компании Takata.

Ранее сообщалось, что Omoda отзовет в России кроссоверы C7 из-за возможной проблемы с подушкой безопасности.