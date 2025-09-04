Импорт автомобилей частными лицами резко подскочил в России

«Автостат» назвал три страны, из которых россияне привозят автомобили в Россию

В России значительно снизился импорт автомобилей и изменилась его структура, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Структура импорта новых автомобилей существенно изменилась: в августе на долю физических лиц здесь пришлось 46%, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего 14%. При этом абсолютные значения изменились не так сильно: если в августе прошлого года физлицами было ввезено около 13 тыс. новых легковых машин, то в августе 2025-го – порядка 14 тыс.», — отмечается в сообщении.

Данная ситуация означает, что ввоз автомобилей юридическими лицами резко сократился, уточнили в «Автостате». В августе 2025 года в Россию было ввезено 29,3 тыс. новых автомобилей (на 67% меньше, чем в том же месяце прошлого года) и 45,6 тыс. подержанных (на 24% меньше).

Почти 72% автомобилей в августе ввезли из Китая, на Киргизию приходится более 11% импорта, на Казахстан — 4,6%.

Ранее стало известно, когда начнет восстанавливаться спрос на автомобили в России.