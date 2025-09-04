На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае начинаются продажи кроссовера Jetta VS8, который может появиться в РФ

Jetta начинает продажи кроссовера VS8, который может появиться в России
autohome.com.cn

Китайский автопроизводитель Jetta 5 сентября начнет продажи нового кроссовера Jetta VS8, сообщает портал «Китайские автомобили».

У полноразмерного кроссовера Jetta безрамочная решетка радиатора с массивной хромированной планкой в верхней части, задние фонари соединены светодиодной полосой под прозрачным колпаком, пересекающей дверь багажника. Длина машины 4629 мм, колесная база — 2730 мм.

Автомобиль получил турбомотор 1.4 мощностью 150 л.с. и шестиступенчатую автоматическую коробку передач.

На китайском рынке Jetta VS8 стоит от 99 тыс. до 114 тыс. юаней (1,1-1,3 млн рублей по курсу на момент публикации). Планируется ли дебют новинки на рынке РФ, пока не подтверждено. Впрочем, учитывая интерес российского офиса марки к этой модели, выход на рынок не исключен.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.

