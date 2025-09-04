Момент наезда самоката на мать известной актрисы в Москве попал на видео

Прокуратура показала момент наезда самокатчицы на мать актрисы в Москве

Прокуратура обнародовала кадры наезда девушки-самокатчицы на мать известной актрисы Екатерины Шпицы, сообщает «Рен-ТВ» в своем Telegram-канале.

«Кадры наезда электросамокатчицы на маму актрисы Екатерины Шпицы показала столичная прокуратура», — отмечается в публикации.

В Telegram-канале «Прокуратура Москвы» сообщается, что ход административного расследования находится на контроле в прокуратуре САО города Москвы.

«По предварительным данным, на ул. Черняховского 20-летняя девушка, управляя прокатным электросамокатом, сбила женщину и уехала с места дорожной аварии», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Актриса Екатерина Шпица сама сообщила о наезде на ее мать на улице Черняховского в соцсетях. Позднее стало известно, что пострадавшая обратится в полицию по факту инцидента.

