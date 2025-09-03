Электрокар Атом ожидает провал, автоэксперт назвал причину

Россияне не будут массово покупать автомобили «Атом», сообщил в интервью ТАСС глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Я считаю, что в ближайшем обозримом будущем, скорее всего, этого не произойдет. Если говорить об автомобиле «Атом», то все будет зависеть от его цены. На данный момент, по неофициальной информации, его стоимость планируется в диапазоне от 3 до 4 млн рублей. При такой цене массового спроса на небольшой электромобиль не будет», — сказал Целиков.

По размерам электрокар сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получил полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины только задний. Силовая установка может развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

Ранее сообщалось, что в Москве упростят установку коммерческих зарядных станций.