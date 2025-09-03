Полицейские из Волгограда на Volkswagen похитили криптобизнесмена

Двух сотрудников полиции из Волгограда обвинили в похищении криптопредпринимателя. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Похищение произошло еще в ноябре 2024-го — по версии следствия, старший оперативник Владимир Д. и оперативный дежурный Сергей Р. похитили предпринимателя, посадили его в Volkswagen Touareg и угрозами заставили перевести крипты на $283 тыс. на семь разных кошельков», — говорится в публикации.

Затем пособники полицейских обменяли криптовалюту на наличные в Москва-Сити. Впоследствии украденные деньги злоумышленники поделили между собой. Полицейских задержали, свою вину они не признали.

