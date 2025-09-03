На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полицейские из Волгограда на Volkswagen похитили криптобизнесмена

Baza: волгоградских полицейских обвинили в похищении криптобизнесмена
true
true
true
close
Jub-Job/Shutterstock/FOTODOM

Двух сотрудников полиции из Волгограда обвинили в похищении криптопредпринимателя. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Похищение произошло еще в ноябре 2024-го — по версии следствия, старший оперативник Владимир Д. и оперативный дежурный Сергей Р. похитили предпринимателя, посадили его в Volkswagen Touareg и угрозами заставили перевести крипты на $283 тыс. на семь разных кошельков», — говорится в публикации.

Затем пособники полицейских обменяли криптовалюту на наличные в Москва-Сити. Впоследствии украденные деньги злоумышленники поделили между собой. Полицейских задержали, свою вину они не признали.

До этого представители крупных страховых компаний сообщили «Газете.Ru», что в России в 2025 году выросло число угонов китайских автомобилей, сообщили представители крупных страховых компаний. Страховщики связывают это с ростом парка этих машин. Какие автомобили популярны у угонщиков в этом году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сочи на видео попал водитель, которого едва не задавил собственный автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами