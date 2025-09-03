В России рекордно упали продажи автомобилей «Москвич»

Продажи автомобилей «Москвич» в России в августе упали на 42%

В России снизились продажи автомобилей отечественного бренда «Москвич», сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу бренда.

«Продажи «Москвича» в августе 2025 года составили 1 124 автомобиля, за 8 месяцев составили 9 960 автомобилей, рыночная доля сохранилась на уровне прошлого года», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что согласно данным агентства «Автостат», автозавод «Москвич» реализовал 1,9 тыс. автомобилей по итогам августа 2024 года.

До этого представители компании «Москвич» опровергли информацию о якобы полном отсутствии спроса на свою флагманскую модель — семиместный семейный кроссовер «Москвич 8».

По данным представителей «Москвича», с момента начала продаж на территории РФ было реализовано в общей сложности 24 автомобиля «Москвич 8». В компании уточнили, что текущие темпы продаж «соответствуют установленному графику», однако не предоставили конкретной информации о плане реализации и не назвали города, в которых были приобретены данные автомобили.

Ранее были показаны первые фото новой модели «Москвича».