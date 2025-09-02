На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стартовали продажи кроссовера Tenet T8 с бывшего завода Volkswagen

В России начались продажи кроссовера Tenet T8 по цене от 3,5 млн рублей
true
true
true
close
TENET

В России объявлены цены и стартовал прием заказов на новый кроссовер Tenet T8, который выпускается на заводе AGR в Калуге. Об этом сообщается в релизе AGR, поступившем в «Газету.Ru».

«Семиместный полноприводный Tenet T8 оснащен мощным турбированным двигателем 2.0 с отдачей 145 кВт (197 л.с.) при 5500 об/мин, работающим в паре с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач», — отмечается в сообщении.

Автомобиль доступен в России в двух комплектациях по цене 3,54 млн рублей и 3,79 млн рублей соответственно. В базовой версии Prime он снабжен 18-дюймовыми колесными дисками, светодиодными ходовыми огнями и задними фонарями, шестью подушками безопасности, датчиками света и дождя, системой стабилизации, дистанционным запуском двигателя.

В версии Ultra автомобиль получил 19-дюймовые колеса, 9 подушек безопасности, аудиосистему с 10 динамиками и набор электронных систем помощи водителю.

Ранее в Белоруссии подешевел весь модельный ряд автомобилей Belgee.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами