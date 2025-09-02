Стартовали продажи кроссовера Tenet T8 с бывшего завода Volkswagen

В России начались продажи кроссовера Tenet T8 по цене от 3,5 млн рублей

В России объявлены цены и стартовал прием заказов на новый кроссовер Tenet T8, который выпускается на заводе AGR в Калуге. Об этом сообщается в релизе AGR, поступившем в «Газету.Ru».

«Семиместный полноприводный Tenet T8 оснащен мощным турбированным двигателем 2.0 с отдачей 145 кВт (197 л.с.) при 5500 об/мин, работающим в паре с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач», — отмечается в сообщении.

Автомобиль доступен в России в двух комплектациях по цене 3,54 млн рублей и 3,79 млн рублей соответственно. В базовой версии Prime он снабжен 18-дюймовыми колесными дисками, светодиодными ходовыми огнями и задними фонарями, шестью подушками безопасности, датчиками света и дождя, системой стабилизации, дистанционным запуском двигателя.

В версии Ultra автомобиль получил 19-дюймовые колеса, 9 подушек безопасности, аудиосистему с 10 динамиками и набор электронных систем помощи водителю.

Ранее в Белоруссии подешевел весь модельный ряд автомобилей Belgee.