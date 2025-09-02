На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобили Belgee резко подешевели в Белоруссии

В Белоруссии подешевел весь модельный ряд автомобилей Belgee
Belgee

Марка Belgee в Белоруссии снизила цены на весь модельный ряд автомобилей, сообщает Quto.

«Новые рекомендованные розничные цены касаются всего модельного ряда: седана S50, а также кроссоверов X50 и X70. Кроме того, клиент сможет получить дополнительные скидки (например, при сдаче старой машины по программе трейд-ин)», — отмечается в публикации.

Цена базовой версии седана S50 снизилась до 52,9 тыс. белорусских рублей (₽1,43 млн) против прежних 57,6 тыс. (₽1,56 млн). В максимальной комплектации этот автомобиль можно купить за 60,9 тыс. белорусских рублей (₽1,65 млн) против 67,8 тыс. (₽1,84 млн) ранее.

Кроссовер X50 после снижения цены стоит минимум 61,9 тыс. белорусских рублей (₽1,68 млн), X70 — минимум 72,9 тыс. белорусских рублей (₽1,98 млн).

Ранее были названы 10 самых популярных автомобилей в Европе.

