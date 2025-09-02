На видео попал лобовой удар «Нивы» о самосвал в Подмосковье

В Подмосковье самосвал лоб в лоб протаранил Niva на встречке и попал на видео

В Подмосковье произошло лобовое ДТП с самосвалом и внедорожником Chevrolet Niva. Видеозапись с моментом аварии опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о.Сергиев Посад, посёлок Богородское. Столкнулись «Нива» и самосвал», — отмечается в публикации.

Водителю внедорожника выжить не удалось. На видеозаписи с моментом аварии видно, что ДТП произошло на перекрестке, где проезжие части дорог пересекаются под острым углом. Внедорожник двигался у правого края дороги, навстречу ему из-за поворота на высокой скорости выехал самосвал. В момент столкновения по обочине дороги шли двое пешеходов, им удалось отбежать в сторону.

В результате аварии у легкового автомобиля оказался полностью деформирован кузов, включая моторный отсек и салон до задней стойки.

