Дочь Валерия Меладзе погасила автоштрафы через час после публикации о них

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Арина Меладзе, дочь певца Валерия Меладзе, погасила наложенные на нее штрафы за нарушение ПДД спустя час после того, как информация о них была опубликована. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Дочь Валерия Меладзе погасила все свои автомобильные штрафы, спустя час после публикации Shot о её нарушениях. Ранее мы писали, что заядлую нарушительницу Арину Меладзе начали разыскивать судебные приставы из-за просроченной оплаты», — отмечается в публикации.

До этого из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД на Арину Меладзе было открыто исполнительное производство Федеральной службой судебных приставов. Девушка ездит на кроссовере Mercedes-Benz GLA. Всего на нее было наложено 153 штрафа на 123 тыс. рублей, утверждает Shot.

Ранее на МКАД грузовик заискрился после столкновения.

