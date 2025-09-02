На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Соскребли с дороги»: появилось фото детеныша хищника после страшного ДТП на Сахалине

На Сахалине на фото сняли лисенка после жесткого ДТП
Telegram-канал Фонд «Зелёный Сахалин»

На Сахалине женщины обнаружили окровавленного лисенка, попавшего в ДТП. Об этом сообщает фонд «Зеленый Сахалин».

«Зверька буквально соскребли с дороги, доставили его в Холмск, оплатили дорогую операцию и помогли закупить корма. Лисенок выжил. Лечение будет долгим из-за сложных травм», — говорится в сообщении.

По данным фонда, животное попало в ДТП из-за людей, которые подкармливали лисят на обочине дороги, что делать категорически нельзя. Помимо детеныша травмы получил и взрослый лис: у него перелом предплечья со смещением и многочисленные кровоизлияния. При этом раненое животное сопротивляется любому контакту с человеком, что является хорошим признаком и свидетельствует о том, что у лисы полностью сохранены инстинкты.

Кроме того, «Зеленый Сахалин» сообщил приблизительную стоимость лечения и содержания сбитых животных. Так, на лиса потратили 170 тысяч рублей, 80 из которых – на операции.

Ранее детенышей крупного хищника сняли на видео в Карелии.

