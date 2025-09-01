На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали три самые частые проблемы с автомобилем осенью

Кирилл Брага/РИА Новости

С наступлением осени сервисные центры фиксируют рост числа обращений, связанных с определенными поломками. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

«Летом большинство аккумуляторов успешно работают, но в осенне-зимний период нагрузка на них существенно возрастает. Поэтому рекомендуется проверять уровень заряда и проводить профилактическое обслуживание», — рассказали в компании.

За лето на дорогах появляются ямы и трещины, которые часто остаются незамеченными в связи с дождливой погодой. Увеличение нагрузки на автомобиль вызывает преждевременный износ шаровых опор, сайлентблоков и амортизаторов.

В итоге охлаждающая жидкость теряет свойства, патрубки трескаются и происходит утечка антифриза. Такая ситуация приводит к серьезным повреждениям двигателя, ремонт которого обходится значительно дороже профилактики.

«Электрика автомобиля испытывает наибольшую нагрузку в межсезонье. Устаревшие соединения, контакты и блоки предохранителей подвергаются дополнительному стрессу, вызывая перебои в работе приборов и оборудования», — добавили в «Автодоме».

Ранее стало известно, что изменилось для водителей с 1 сентября.

