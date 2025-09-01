В России шесть автобрендов устроили распродажу в августе, а один поднял цену. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты мониторинга сайта «Цена Авто».

«Во второй половине августа отечественная марка Амберавто подняла стоимость у своей единственной модели – электромобиля А5, представленного в двух версиях. Как оказалось, комплектация Comfort подорожала на 307,7 тысячи (+13,3%) и оценивается в 2 615 383 рубля. А в исполнении Business этот электрокар стал дороже на 209,6 тысячи (+8%) и стоит уже 2 824 999 рублей», — передает «Автостат».

При этом в период 1 по 15 августа ценники опустили бренды Chery, Haval, Jaecoo, Omoda, Oting и Soueast. Например, Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 7L получили скидки до 280 тыс. рублей.

В России с 1 сентября стали действовать повышенные госпошлины для водителей. Так, за получение обычного водительского удостоверения граждане должны будут заплатить 4 тыс. рублей. За пластиковое нового поколения придется отдать уже 6 тыс. рублей.

Также увеличится до 4,5 тыс. рублей госпошлина за выдачу пластикового СТС, до 3 тыс. рублей — за выдачу госномера на машину, до 2250 рублей — за выдачу удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов, а его продление вырастет до 1,5 тыс. рублей. Кроме того, с осени автомобилисты будут платить 300 рублей за получение бумажного транзитного номера, и 2,4 тыс. рублей — за металлический транзитный номер на автомобиль.

Ранее стало известно, что в России с осени подорожает обслуживание автомобилей.