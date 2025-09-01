Трехчасовой затор образовался у Крымского моста

Более 1100 автомобилей застряли в пробках у Крымского моста

Огромные пробки возникли на подъездах к Крымскому мосту. Информация об этом появились в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 110 транспортных средств», — говорится в публикации.

Таким образом, в пробках у моста суммарно застряли 1130 автомобилей.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи.

