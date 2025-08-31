На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Екатеринбуржец избил водителя соседней машины бутылкой виски

В Екатеринбурге пассажир избил водителя соседней машины бутылкой виски
true
true
true
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге пассажир автомобиля избил бутылкой водителя соседней машины, сообщает e1.ru в своем Telegram-канале и публикует видеозапись инцидента.

«На кадрах неадекват бьет мужчину бутылкой из-под виски. Напиток во время ударов разлетается во все стороны. Пострадавший пытается убежать, но безумец решает бросить бутылку ему вслед», — отмечается в публикации.

Нападавший бросил бутылку вслед своему оппоненту, но попал не в него, а в чужой автомобиль. Пострадавший получил травмы лица, у него был рассечен лоб. Владелица машины, в которую попала бутылка, поделилась с мужчиной влажными салфетками для обработки ран.

О причинах потасовки не сообщается. После нее мужчина, бросивший бутылку, сел в автомобиль и покинул место конфликта.

Ранее в Челябинске питбайкер сбил малолетнего самокатчика и уехал, инцидент попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами