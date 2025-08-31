Екатеринбуржец избил водителя соседней машины бутылкой виски

В Екатеринбурге пассажир автомобиля избил бутылкой водителя соседней машины, сообщает e1.ru в своем Telegram-канале и публикует видеозапись инцидента.

«На кадрах неадекват бьет мужчину бутылкой из-под виски. Напиток во время ударов разлетается во все стороны. Пострадавший пытается убежать, но безумец решает бросить бутылку ему вслед», — отмечается в публикации.

Нападавший бросил бутылку вслед своему оппоненту, но попал не в него, а в чужой автомобиль. Пострадавший получил травмы лица, у него был рассечен лоб. Владелица машины, в которую попала бутылка, поделилась с мужчиной влажными салфетками для обработки ран.

О причинах потасовки не сообщается. После нее мужчина, бросивший бутылку, сел в автомобиль и покинул место конфликта.

Ранее в Челябинске питбайкер сбил малолетнего самокатчика и уехал, инцидент попал на видео.