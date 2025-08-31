На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попал питбайкер, сбивший малолетнего самокатчика в Челябинске

В Челябинске на видео попал питбайкер, который наехал на ребенка и скрылся
true
true
true

В Челябинске водитель питбайка сбил ребенка на самокате во дворе жилого дома и скрылся. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «74.ru. Новости Челябинска»

«Отец вместе с другими людьми пытались догнать мотоциклиста, но не получилось. Просьба очевидцев откликнуться, указать информацию, которая может помочь», — приводит он сообщение очевидцев ДТП.

Авария произошла во дворе дома 71 по улице Косарева. На кадрах видно, что маленький мальчик ехал на самокате, в этот момент его зацепил питбайк. От удара ребенок упал на асфальт и несколько раз перевернулся.

По предварительным данным, у него серьезная травма головы. За питбайкером погнался мужчина, который пробежал за ним по всей территории двора, но не догнал. К мальчику подошел еще один очевидец.

Ранее в Татарстане гаишники обстреляли ВАЗ с подростками, один из пассажиров ранен.

