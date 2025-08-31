На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Деревянный Bentley выставили на продажу в США в том же зале, где торгуют настоящими

В США выставили на продажу деревянный Bentley Continental за $100 тыс.
true
true
true
close
carscoops.com

В одном из автосалонов Флориды, торгующем автомобилями Bentley, выставлена на продажу деревянная скульптура в виде Bentley Continental. Об этом сообщает Carscoops.

«Полноразмерная деревянная скульптура Bentley Continental GT выставлена ​​на продажу на eBay. На создание модели вручную ушло более 3000 часов и тысячи деталей. Он выставлен в выставочном зале Autosport Group во Флориде рядом с настоящими Bentley», — отмечается в публикации.

Сообщается, что деревянная модель Bentley Continental в натуральную величину была построена в Бельгии. Она собрана из тика и фанеры на каркасе из деревянных брусьев. Ее дизайн повторяет третье поколение автомобиля, выпускавшееся с 2017 по 2024 год.

Двигателя и коробки передач у деревянного Bentley нет, но машину можно перекатывать, также в нее внедрено рулевое управление.

Ранее россиянам рассказали, сколько легковых автомобилей отправляли на экспорт заводы Советского Союза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами