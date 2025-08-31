На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Удлиненный аналог Volkswagen Jetta обновлен в Китае

В Китае представлен обновленный Volkswagen Sagitar L — удлиненный аналог Jetta
true
true
true
close
autohome.com.cn

На автосалоне в китайском Чэнду представлен обновленный седан Volkswagen Sagitar, сообщает Autohome.

«Новая модель доступна в трёх комплектациях по цене от 119,9 тыс. юаней до 135,9 тыс. юаней (₽1,35-1,53 млн). Sagitar L, являясь преемником нынешнего Sagitar, может похвастаться не только увеличенными габаритами, но и комплексными обновлениями экстерьера, интерьера и силовой установки. Как и планировалось, Sagitar L должен выйти в продажу в третьем квартале», — отмечается в публикации.

close
autohome.com.cn

Sagitar для китайского рынка представляет собой удлиненную версию Volkswagen Jetta. Автомобиль получил новый дизайн передней части с фарами, интегрированными в решетку радиатора. Под капотом — турбомотор 1.5 мощностью 160 л.с., работающий в паре с семиступенчатым «роботом» DSG с двойным сцеплением. Среди оснащения — функция распознавания светофоров.

Ранее в США выставили на продажу деревянный Bentley.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами