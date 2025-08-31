Удлиненный аналог Volkswagen Jetta обновлен в Китае

На автосалоне в китайском Чэнду представлен обновленный седан Volkswagen Sagitar, сообщает Autohome.

«Новая модель доступна в трёх комплектациях по цене от 119,9 тыс. юаней до 135,9 тыс. юаней (₽1,35-1,53 млн). Sagitar L, являясь преемником нынешнего Sagitar, может похвастаться не только увеличенными габаритами, но и комплексными обновлениями экстерьера, интерьера и силовой установки. Как и планировалось, Sagitar L должен выйти в продажу в третьем квартале», — отмечается в публикации.

Sagitar для китайского рынка представляет собой удлиненную версию Volkswagen Jetta. Автомобиль получил новый дизайн передней части с фарами, интегрированными в решетку радиатора. Под капотом — турбомотор 1.5 мощностью 160 л.с., работающий в паре с семиступенчатым «роботом» DSG с двойным сцеплением. Среди оснащения — функция распознавания светофоров.

