Стало известно, из чего собирают автомобили Solaris на бывшем заводе Hyundai

Автоэксперт Милешкин назвал три детали новых Solaris, оставшиеся с 2022 года

Значительное количество деталей, из которых собирают автомобили Solaris на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, выпущены в 2021-2022 годах. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

«Например, на одной фаре указана дата выпуска ноябрь 2021 года, на второй – январь 2022-го. Все стекла сделаны в 2022 году. Кроме лобового, которое датировано 2025 годом», — написал Милешкин.

Он добавил, что под капотом Solaris KRX (ранее известен как Kia Rio X) не удалось обнаружить китайских наклеек или штампов, а только логотипы корейских компаний. На нынешнем этапе производства Solaris выглядит знакомым автомобилем, которому не страшно довериться, указал эксперт.

