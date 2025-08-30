В Китае начались предпродажи внедорожника Jetour с водонепроницаемым корпусом

В Китае начались предпродажи внедорожников Jetour Zongheng G700, сообщает портал carnewschina.com. Для того, чтобы зарезервировать автомобиль, необходимо внести 700 юаней (7,9 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 5198 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1956 мм. Колесная база — 2870 мм. Дорожный просвет — 320 мм. В оснащение входят 15,6-дюймовый центральный экран, 17,3-дюймовый экран для задних пассажиров и холодильник. Сиденья оборудованы вентиляцией, подогревом и массажем.

Силовая установка включает 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя. Суммарная мощность установки составляет 751 л.с. Разгон до 100 км/ч — 4,6 с, а расход топлива — 1,39 л на 100 км.

Особенность Jetour Zongheng G700 — водонепроницаемый корпус. Внедорожник в течение 40 минут может преодолевать водные преграды. Глубина преодолеваемого брода составляет 970 мм. Официальная цена автомобиля пока не объявлена.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

