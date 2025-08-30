На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Смоленской областью сбили два беспилотника

Анохин: два беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью, никто не пострадал
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Российские военные сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Сегодня над территорией Смоленской области ВКС министерства обороны России сбиты два украинских беспилотника», — написал он.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Губернатор призвал жителей при обнаружении обломков летательных аппаратов не приближаться к ним, а сразу же проинформировать экстренные службы.

Утром 30 августа Минобороны России сообщило, что дежурные силы ПВО за минувшую ночь сбили 86 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

По данным министерства, 30 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря. 15 дронов были сбиты над Крымом, 13 — над Ростовской областью, 11 — в Краснодарском крае. Пять беспилотников были уничтожены в Брянской области, четыре — над Белгородской областью. По два дрона российские военные сбили в Тверской и Калужской областях. По одному дрону были сбиты в Курской и Тульской областях.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали машины спасателей в российском регионе.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами