Над Смоленской областью сбили два беспилотника

Анохин: два беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью, никто не пострадал

Российские военные сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Сегодня над территорией Смоленской области ВКС министерства обороны России сбиты два украинских беспилотника», — написал он.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Губернатор призвал жителей при обнаружении обломков летательных аппаратов не приближаться к ним, а сразу же проинформировать экстренные службы.

Утром 30 августа Минобороны России сообщило, что дежурные силы ПВО за минувшую ночь сбили 86 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

По данным министерства, 30 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря. 15 дронов были сбиты над Крымом, 13 — над Ростовской областью, 11 — в Краснодарском крае. Пять беспилотников были уничтожены в Брянской области, четыре — над Белгородской областью. По два дрона российские военные сбили в Тверской и Калужской областях. По одному дрону были сбиты в Курской и Тульской областях.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали машины спасателей в российском регионе.