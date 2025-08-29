Россиянам назвали пять минусов кроссовера Skoda Yeti

Кроссовер Skoda Yeti первого поколения популярен в России, но он имеет ряд недостатков, рассказал «Газете.Ru» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Из минусов Skoda Yeti первого поколения можно выделить нестабильную работу электронных систем, непродолжительный срок эксплуатации элементов подвески и слабое лакокрасочное покрытие. Положительные характеристики — хороший дорожный просвет (180 мм), качественная отделка и просторный салон», — сказал эксперт.

Автомобиль оснащался разнообразными силовыми агрегатами: от малолитражного турбомотора объемом 1,2 литра до двухлитрового дизельного агрегата. Средний срок службы таких двигателей составляет 250 тыс. километров.

Ресурс 6-ступенчатой механической коробки передач, как и у бензиновых моторов — 250 тыс. километров. 6-ступенчатая АКП Aisin TF60-SN при регулярном обслуживании прослужит 200 тыс. километров. Однако желательна установка внешнего охлаждения — агрессивная эксплуатация этой коробки чревата перегревами и активным износом накладок блокировки гидротрансформатора, отметил специалист.

Модель также оснащали 7-ступенчатой коробкой DQ200 с сухими сцеплениями. Она подвержена повышенному износу, и ее ремонт может потребоваться уже на пробеге до 100 тыс. километров. Муфты подключения полного привода Haldex отличаются большей надежностью, но нуждаются в регулярной замене масла, предупредил Житнухин.

