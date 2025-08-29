На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали пять минусов кроссовера Skoda Yeti

Fresh перечислил пять минусов кроссовера Skoda Yeti
true
true
true
close
Skoda

Кроссовер Skoda Yeti первого поколения популярен в России, но он имеет ряд недостатков, рассказал «Газете.Ru» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Из минусов Skoda Yeti первого поколения можно выделить нестабильную работу электронных систем, непродолжительный срок эксплуатации элементов подвески и слабое лакокрасочное покрытие. Положительные характеристики — хороший дорожный просвет (180 мм), качественная отделка и просторный салон», — сказал эксперт.

Автомобиль оснащался разнообразными силовыми агрегатами: от малолитражного турбомотора объемом 1,2 литра до двухлитрового дизельного агрегата. Средний срок службы таких двигателей составляет 250 тыс. километров.

Ресурс 6-ступенчатой механической коробки передач, как и у бензиновых моторов — 250 тыс. километров. 6-ступенчатая АКП Aisin TF60-SN при регулярном обслуживании прослужит 200 тыс. километров. Однако желательна установка внешнего охлаждения — агрессивная эксплуатация этой коробки чревата перегревами и активным износом накладок блокировки гидротрансформатора, отметил специалист.

Модель также оснащали 7-ступенчатой коробкой DQ200 с сухими сцеплениями. Она подвержена повышенному износу, и ее ремонт может потребоваться уже на пробеге до 100 тыс. километров. Муфты подключения полного привода Haldex отличаются большей надежностью, но нуждаются в регулярной замене масла, предупредил Житнухин.

Ранее были названы три надежных японских кроссовера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами