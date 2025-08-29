На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России представили новые зимние шипованные шины Cordiant Sno-Max 7000

Cordiant представил в России новые зимние шипованные шины Sno-Max 7000
Cordiant

Cordiant представил в России зимние шипованные шины Sno-Max 7000. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

«Модель была разработана для эксплуатации в непростых условиях российской зимы, поэтому особое внимание уделено максимальному контролю и безопасности на зимних дорогах», — говорится в сообщении Cordiant.

В модели Cordiant Sno-Max 7000 применяется шип в прочном алюминиевом корпусе. Схема ошиповки в 16 рядов обеспечивает максимальный контакт с поверхностью как при прямолинейном движении, так и при различных маневрах, отметили в компании.

До этого стало известно, что выпуск шин для легковых машин в РФ во втором квартале 2025 года сократился до 7,39 млн единиц, что близко к историческому минимуму.

Производство шин упало на 18,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 10,5% по сравнению с первым кварталом 2025 года. По словам участников отрасли, основной причиной послужило резкое сокращение спроса на шины для легковых автомобилей и последовавшее за этим заполнение складов.

Ранее россиянам объяснили, когда нужно начать подготовку зимних шин.

