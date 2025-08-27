На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ зафиксировали сокращение выпуска шин для легковых машин

«Ъ»: выпуск легковых шин в РФ во втором квартале приблизился к минимуму
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Выпуск шин для легковых машин в РФ во втором квартале 2025 года сократился до 7,39 млн единиц, что близко к историческому минимуму. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»).

Из материала следует, что производство шин упало на 18,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 10,5% по сравнению с первым кварталом 2025 года. По словам участников отрасли, основной причиной послужило резкое сокращение спроса на шины для легковых автомобилей и последовавшее за этим заполнение складов.

Как отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, многие автовладельцы не торопятся менять резину из-за стремления сэкономить. Генеральный директор компании «Кордиант» Вадим Володин допустил, что спрос мог сократиться из-за аномальной весны, которая сопровождалась резкими перепадами температур. Еще одна возможная причина — падение продаж новых транспортных средств.

25 августа автоэксперт Роман Солдатов рассказал, когда нужно начинать подготовку зимних шин. По общему правилу, это необходимо сделать, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней стабильно не превышает +5–7°C, а в прогнозах не говорят о внезапном потеплении.

Ранее россиянам назвали пять признаков искривления автомобильных дисков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами