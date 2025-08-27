В РФ зафиксировали сокращение выпуска шин для легковых машин

Выпуск шин для легковых машин в РФ во втором квартале 2025 года сократился до 7,39 млн единиц, что близко к историческому минимуму. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»).

Из материала следует, что производство шин упало на 18,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 10,5% по сравнению с первым кварталом 2025 года. По словам участников отрасли, основной причиной послужило резкое сокращение спроса на шины для легковых автомобилей и последовавшее за этим заполнение складов.

Как отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, многие автовладельцы не торопятся менять резину из-за стремления сэкономить. Генеральный директор компании «Кордиант» Вадим Володин допустил, что спрос мог сократиться из-за аномальной весны, которая сопровождалась резкими перепадами температур. Еще одна возможная причина — падение продаж новых транспортных средств.

25 августа автоэксперт Роман Солдатов рассказал, когда нужно начинать подготовку зимних шин. По общему правилу, это необходимо сделать, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней стабильно не превышает +5–7°C, а в прогнозах не говорят о внезапном потеплении.

