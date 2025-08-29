На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
BAIC назвал стоимость нового внедорожника BJ60 для рынка России

Внедорожник BAIC BJ60 для рынка России будет стоить 5,3 млн рублей
true
true
true
close
BAIC

Новый китайский внедорожник BAIC BJ60 будет стоить в России 5,3 млн рублей. Цена указана в прайс-листе на официальном российском сайте бренда BAIC.

Длина машины составляет 5020 мм. Внедорожник BJ60 оснащен двухлитровым дизелем нового поколения собственной разработки BAIC. Агрегат развивает 163 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая марки ZF с жестко подключаемым полным приводом и понижающей передачей. Силовая установка внедорожника реализована по технологии «мягкого гибрида» (MHEV1): здесь традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, который выполняет функцию стартера, облегчая работу двигателя.

Во внешней отделке автомобиля использовано большое количество хромированных деталей. Среди опций единственной комплектации — 10-дюймовый центральный дисплей, аудиосистема с 12 динамиками, климат-контроль, передние и задние парктроники, камера кругового обзора и система автоматической парковки.

Ранее сообщалось, что в России появится большой кроссовер Hongqi HS7.

