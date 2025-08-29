BAIC назвал стоимость нового внедорожника BJ60 для рынка России

Внедорожник BAIC BJ60 для рынка России будет стоить 5,3 млн рублей

Новый китайский внедорожник BAIC BJ60 будет стоить в России 5,3 млн рублей. Цена указана в прайс-листе на официальном российском сайте бренда BAIC.

Длина машины составляет 5020 мм. Внедорожник BJ60 оснащен двухлитровым дизелем нового поколения собственной разработки BAIC. Агрегат развивает 163 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая марки ZF с жестко подключаемым полным приводом и понижающей передачей. Силовая установка внедорожника реализована по технологии «мягкого гибрида» (MHEV1): здесь традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, который выполняет функцию стартера, облегчая работу двигателя.

Во внешней отделке автомобиля использовано большое количество хромированных деталей. Среди опций единственной комплектации — 10-дюймовый центральный дисплей, аудиосистема с 12 динамиками, климат-контроль, передние и задние парктроники, камера кругового обзора и система автоматической парковки.

Ранее сообщалось, что в России появится большой кроссовер Hongqi HS7.