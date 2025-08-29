На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Момент массового ДТП с грузовиками на МКАД в Москве попал на видео

На видео попал момент массового ДТП с грузовиками на МКАД в Москве
Появилось новое видео момента массового ДТП с грузовым автомобилями на 24 километре МКАД в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». Инцидент произошел 1 августа 2025 года.

Судя по кадрам, тягач с платформой врезался в фуру, а затем перестроился вправо и ударил еще один грузовой автомобиль. После этого фура протаранила еще две машины.

По данным Прокуратуры Москвы, в аварии пострадали люди.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мотоциклиста отбросило на проезжающую машину в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист, обгоняя автомобили в пробке, врезается в машину, после чего его отбрасывает в автомобиль, стоящий на соседней полосе. От удара байкер отлетает вместе с транспортом и падает на проезжую часть.

Ранее стало известно, что неизвестные закидывают камнями грузовики в Подмосковье.

