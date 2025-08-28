На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

VIP ДТП: обломки Lamborghini раскидало после лобового тарана на Тверской

На Тверской улице Москвы спорткар Lamborghini протаранил Toyota
true
true
true

На Тверской улице в центре Москвы столкнулись Lamborghini Urus и Toyota, сообщает Telegram-канал «112».

«Дорогое ДТП произошло в центре Москвы на Тверской улице. Там столкнулись Lamborghini и Toyota. У элитного спорткара оторвался бампер и от удара вылетела подушка безопасности», — отмечается в публикации.

На видео с последствиями аварии, опубликованном Telegram-каналом «ДТП и ЧП Москва и МО», видно, что удар пришелся на переднюю часть итальянского спорткара. Обломки бампера спорткара разбросаны по проезжей части, автомобиль после аварии остановился на встречной полосе. На асфальте также лежит вырванное колесо с частями подвески.

Черный седан Toyota Camry c разбитой передней частью справа остановился на другой стороне улицы. На месте происшествия работают экстренные службы, уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на Ленинградском проспекте в Москве вспыхнуло такси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами