VIP ДТП: обломки Lamborghini раскидало после лобового тарана на Тверской

На Тверской улице в центре Москвы столкнулись Lamborghini Urus и Toyota, сообщает Telegram-канал «112».

«Дорогое ДТП произошло в центре Москвы на Тверской улице. Там столкнулись Lamborghini и Toyota. У элитного спорткара оторвался бампер и от удара вылетела подушка безопасности», — отмечается в публикации.

На видео с последствиями аварии, опубликованном Telegram-каналом «ДТП и ЧП Москва и МО», видно, что удар пришелся на переднюю часть итальянского спорткара. Обломки бампера спорткара разбросаны по проезжей части, автомобиль после аварии остановился на встречной полосе. На асфальте также лежит вырванное колесо с частями подвески.

Черный седан Toyota Camry c разбитой передней частью справа остановился на другой стороне улицы. На месте происшествия работают экстренные службы, уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

