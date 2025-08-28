Такси вспыхнуло на Ленинградском проспекте в Москве, движение остановилось

В Москве у метро Динамо вспыхнуло такси, движение затруднено

В районе метро «Динамо» в Москве загорелся автомобиль, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском проспекте (в районе д. 36) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии затруднено и призвали водителей искать пути объезда.

Около метро «Динамо» на Ленинградском проспекте загорелось такси, уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, оно огорожено сигнальными конусами. Машина стоит справа у тротуара,она полностью охвачена огнем, к небу поднимается густой дым. О причинах возгорания и наличии пострадавших при пожаре не сообщается.

