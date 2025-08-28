На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Такси вспыхнуло на Ленинградском проспекте в Москве, движение остановилось

В Москве у метро Динамо вспыхнуло такси, движение затруднено
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, Москва

В районе метро «Динамо» в Москве загорелся автомобиль, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском проспекте (в районе д. 36) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии затруднено и призвали водителей искать пути объезда.

Около метро «Динамо» на Ленинградском проспекте загорелось такси, уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, оно огорожено сигнальными конусами. Машина стоит справа у тротуара,она полностью охвачена огнем, к небу поднимается густой дым. О причинах возгорания и наличии пострадавших при пожаре не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о том, что в России будет установлен двойной тариф ОСАГО в двух регионах с высоким риском мошенничества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами