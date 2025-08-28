На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таксист опрокинул «Газель» на отбойник МКАД и попал на видео

На МКАД таксист вытолкнул «Газель» на отбойник и попал на видео
На МКАД водитель такси, предположительно задремавший за рулем, врезался в «Газель» и вытолкнул ее на отбойник трассы. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

Авария произошла вечером 29 июля. На кадрах с камер наблюдения видно, что такси Haval Jolion медленно сместилось из левого ряда пятиполосной трассы в средний и врезалось в задний левый угол фургона. От удара грузовую машину отбросило влево, на бетонный отбойник, и протащило вдоль него. В результате образовался сноп искр, но пожара не произошло. Затем «Газель» развернулась задом наперед и опрокинулась набок, заблокировав движение транспорта по двум полосам.

До этого в Пермском крае несовершеннолетний питбайкер метнул в голову 14-летнему подростку мотошлем, пострадавший получил травму головы, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

Ранее стало известно, что в Москве пройдет трехдневный рейд по самокатчикам.

