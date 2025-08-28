«Били прикладом»: депутата под Екатеринбургом обвинили в избиении подростков из-за квадроцикла

В Свердловской области отец 15-летнего подростка обвинил местного депутата в избиении своего сына. Об этом сообщает Ura.ru.

«Житель Белоярского (Свердловская область) обвинил депутата местной думы Андрея Воробьева в том, что он якобы избил его 15-летнего сына. По словам возмущенного родителя, Воробьеву показалось, что подросток угнал его квадроцикл. На депутата написано заявление в полицию», — отмечается в публикации.

По версии отца подростка, его сына с другом избили несколько человек после того, как подростки нашли брошенный квадроцикл и пришли его осмотреть и сфотографировать. В этот момент их начали избивать двое взрослых, в том числе прикладом ружья. Позднее депутат пояснил, что подумал, будто квадроцикл угнали, указал отец избитого несовершеннолетнего. В беседе с изданием депутат Воробьев заявил, что обвинения в его адрес ложные.

