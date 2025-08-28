В РФ подорожал кроссовер Evolute i-Joy

Кроссовер Evolute i-Joy подорожал в России на 100 тысяч рублей

Российский бренд Evolute сделал менее доступным электрокроссовер i-Joy, сообщает портал «Автоновости дня».

«Скидка за раннее авансирование автомобиля, которая позволяла экономить по 100 тыс. рублей, при его покупке больше не предлагается, — сообщает портал.

Фактическая стоимость Evolute i-Joy увеличивается на те же 100 тыс. рублей — без скидки за раннее авансирование и других выгод она составляет 2,77 млн рублей.

До этого в России подешевел китайский пикап-хардтоп Oting Palasso.

Так, автомобиль в комплектации «Стандарт» подешевел на 150 тыс. рублей и стоит теперь 3,85 млн рублей. Топовая версия «Делюкс» лучила скидку 240 тыс. рублей. Цена — 4,1 млн рублей.

У Oting Palasso необычная конструкция кузова: грузовой отсек, отделенный от пассажирской кабины, оснащается несъемной крышей на заводе.

Ранее сообщалось, что седан Amberauto А5 подешевел в России на 700 тысяч рублей.