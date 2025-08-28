На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровском крае осудили виновника автоаварии с тяжелыми последствиями

Суд вынес приговор виновнику аварии, у которого после ДТП теща похитила сына
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровском крае вынесли приговор водителю, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии не выжило четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В августе прошлого года в Нанайском районе 40-летний мужчина на автомобиле Dodge выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota. В обеих машинах вспыхнул пожар, и четверо, в том числе и жена виновника ДТП, не удалось из них выбраться. Его двухмесячный сын получил травмы, но остался жив.

После аварии потерявшая дочь бабушка забрала внука себе, но мужчина объявил их в розыск. Полиция смогла их смогла их обнаружить лишь в конце января.

Суд приговорил мужчину к трем годам исправительной колонии-поселения и запретил ему в течение двух лет управлять транспортными средствами. Кроме того, суд обязал выплатить в качестве компенсации ущерба 6 млн рублей. Мужчина так и не признал в происшедшем своей вины.

27 августа стало известно, что в Москве на Кутузовском проспекте в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека.

Ранее гаишники устроили облаву на «джиперов» в Сочи после нескольких тяжелых ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами