В Хабаровском крае осудили виновника автоаварии с тяжелыми последствиями

Суд вынес приговор виновнику аварии, у которого после ДТП теща похитила сына

В Хабаровском крае вынесли приговор водителю, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии не выжило четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В августе прошлого года в Нанайском районе 40-летний мужчина на автомобиле Dodge выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota. В обеих машинах вспыхнул пожар, и четверо, в том числе и жена виновника ДТП, не удалось из них выбраться. Его двухмесячный сын получил травмы, но остался жив.

После аварии потерявшая дочь бабушка забрала внука себе, но мужчина объявил их в розыск. Полиция смогла их смогла их обнаружить лишь в конце января.

Суд приговорил мужчину к трем годам исправительной колонии-поселения и запретил ему в течение двух лет управлять транспортными средствами. Кроме того, суд обязал выплатить в качестве компенсации ущерба 6 млн рублей. Мужчина так и не признал в происшедшем своей вины.

