У Крымского моста возникла многочасовая пробка из более чем 1 тыс. машин

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи скопились 1075 машин
Константин Михальчевский/РИА Новости

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи скопились 1075 машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По данным на 3:00, в пробке водителям придется провести более трех часов. При этом со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра ждать не нужно.

Telegram-канал разместил информацию об очереди со стороны Керчи накануне в 5:00. Тогда перед пунктом досмотра ждали 65 автомобилей. В дальнейшем пробка увеличилась. Больше всего автомобилей (1100) ожидали проезда по переправе в 20:00. Потом их количество медленно сокращалось до 849 машин в очереди в полночь, а затем снова стало расти.

18 августа Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении очередной попытки подрыва Крымского моста. Украинская сторона планировала провести атаку с использованием автомобиля, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности. Машина прибыла в Россию с территории республики транзитом через ряд стран и пересекла границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Транспортное средство собирались передать другому водителю, который должен был направиться в Крым через мост.

Ранее краснодарец попробовал провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

